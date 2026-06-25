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Milan, la classifica che fa impazzire i tifosi: pure il Frosinone lo umilia

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giovedì 25 giugno 2026
Milan, la classifica che fa impazzire i tifosi: pure il Frosinone lo umilia

1' di lettura

Si può giudicare il mercato delle italiane a fine giugno? Sì, se si considerano le prime operazioni e i cosiddetti riscatti. Nella speciale classifica degli acquisti dei club di serie A troviamo il Napoli in testa, grazie ai riscatti di Hojlund a 44 milioni, Alisson Santos a 16.5 milioni e Vanja Milinkovic Savic a 6. Poi c'è la Juventus del nuovo Ad Giovanni Carnevali: 42 milioni di euro per il riscatto di Lois Openda dal Lipsia, mentre 4.8 sono stati spesi per Jeremie Boga. A completare il podio l'Inter di Beppe Marotta: 38 milioni di euro spesi per i nerazzurri, tra l'acquisto di Aleksandar Stankovic e il riscatto di Manuel Akanji.

E il Milan? In questo momento il Diavolo si trova in una situazione complessa. Dopo la rivoluzione di fine maggio, i rossoneri devono ancora completare il quadro dirigenziale. Perciò alcune operazioni di mercato sono ferme. E in effetti, occupano la 17esima posizione di questa speciale classifica: 1.35 milioni per controriscattare Francesco Camarda dal Lecce.

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I rossoneri si trovano alle spalle del Frosinone, che ha appena ottenuto la promozione nella massima serie calcistica italiana. Ma per scalare le posizioni hanno ancora a disposizione più di due mesi di tempo. Sempre che riescano a ingaggiare un direttore sportivo.

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