Milan, la classifica che fa impazzire i tifosi: pure il Frosinone lo umilia

Si può giudicare il mercato delle italiane a fine giugno? Sì, se si considerano le prime operazioni e i cosiddetti riscatti. Nella speciale classifica degli acquisti dei club di serie A troviamo il Napoli in testa, grazie ai riscatti di Hojlund a 44 milioni, Alisson Santos a 16.5 milioni e Vanja Milinkovic Savic a 6. Poi c'è la Juventus del nuovo Ad Giovanni Carnevali: 42 milioni di euro per il riscatto di Lois Openda dal Lipsia, mentre 4.8 sono stati spesi per Jeremie Boga. A completare il podio l'Inter di Beppe Marotta: 38 milioni di euro spesi per i nerazzurri, tra l'acquisto di Aleksandar Stankovic e il riscatto di Manuel Akanji.

E il Milan? In questo momento il Diavolo si trova in una situazione complessa. Dopo la rivoluzione di fine maggio, i rossoneri devono ancora completare il quadro dirigenziale. Perciò alcune operazioni di mercato sono ferme. E in effetti, occupano la 17esima posizione di questa speciale classifica: 1.35 milioni per controriscattare Francesco Camarda dal Lecce.