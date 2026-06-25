Scandalo escort, convocati i calciatori: ecco chi si presenta in Procura

Alcuni calciatori, non più di quattro o cinque, saranno ascoltati come testimoni nell'inchiesta milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad "acchiappare", così veniva detto nelle intercettazioni agli atti, giocatori di serie A e non solo e altri sportivi. Indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e coordinata dall'aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro, con al centro l'agenzia e presunta società "schermo" Ma.De Milano, che il 21 aprile ha portato ai domiciliari quattro persone, tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, compagni nella vita e ritenuti "promotori e dominus" dell'associazione per delinquere.

Da quanto si è saputo, per ricostruire quelle serate e presunti contatti con gli indagati e con l'agenzia, che organizzava eventi in locali di lusso della movida milanese, gli inquirenti hanno deciso di ascoltare come testi, non indagati, nei prossimi giorni Daniel Maldini, attaccante dell'Atalanta e figlio dello storico capitano rossonero, Riccardo Calafiori, centrale dell'Arsenal e difensore della Nazionale, e Kevin Bonifazi, difensore del Bologna. Tra i testi da ascoltare gli investigatori avrebbero individuato pure un altro paio di calciatori. Le indagini, intanto, sono andate avanti anche con le analisi sui telefoni sequestrati ad arrestati e indagati, ma anche consegnati dalle ragazze-testimoni. Analisi attraverso, in particolare, una lunga lista di "parole chiave", tra cui pure oltre sessanta cognomi di calciatori più o meno noti, per cercare eventuali riscontri degli incontri e della gestione degli appuntamenti nelle chat.