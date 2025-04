Scommesse illegali in Serie A, indagati 12 giocatori: nomi clamorosi

L'ombra delle scommesse illegali torna a far tremare il calcio italiano. La Procura di Milano ha disposto il sequestro di un milione e mezzo di euro, cinque richieste di arresti domiciliari e sta indagando una dozzina di calciatori della serie A. Prima una premessa dovuta: nessun giocatore è accusato di essersi "venduto" una sua partita. Al contrario, l'attività illecita riguardava match di altre discipline. E anche in questo caso il guadagno in denaro avrebbe giocato un ruolo pressoché marginale. I calciatori volevano soltanto riempire quel vuoto pesante derivante dal troppo tempo libero a disposizione durante i ritiri con i loro club.

I nomi dei calciatori sono emersi sono che la GdF di Torino ha ispezionato i telefoni sequestrati nell'ottobre 2023 a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Secondo gli inquirenti, numerosi giocatori avrebbero riversato nelle tasche di due gestori di piattaforme illegali di scommesse online (Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera), i quali per l'autorità giudiziaria si sarebbero fatti aiutare dai tre amministratori (Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini) di una gioielleria milanese adoperata come ingegnosa "banca" per regolare in maniera occulta i conti delle scommesse.