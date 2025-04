Inter, clamoroso Boban su Marotta: "Cosa penso della sua retorica"

Dopo il super successo in casa del Bayern Monaco per 2-1, l’Inter ora sogna concretamente la Champions. La squadra di Simone Inzaghi e del presidente Beppe Marotta è stata elogiata dopo la partita, negli studi di Sky Sport, da Zvonimir Boban. L’ex dirigente del Milan ha parlato di un cambiamento totale dei piani societari dell'Inter che ha attraversato alcuni problemi finanziari. "Sicuramente vogliamo ridurre il monte ingaggi e ringiovanire la rosa, ma la nostra linea guida è creare patrimonio, investimenti su giovani di prospettiva — le parole del croato — La retorica di Marotta è molto chiara, siamo passati a un'altra filosofia ormai".

Boban ha fatto capire come l'Inter sia un cantiere aperto in piena trasformazione: "La retorica di Marotta è molto chiara, siamo passati ormai a un'altra filosofia — ha spiegato ancora — L'Inter sta diventando un'azienda come il Milan. Lui ha detto creiamo plusvalenze…". Il discorso di Boban era in risposta a Paolo Di Canio che aveva parlato di Sandro Tonali come giocatore che potrebbe essere attenzionato anche dall'Inter: "So che sto dando un colpo a Boban (scherza ndr)". E il croato ha replicato proprio per questo motivo. "Tonali devono pagarlo tanto ma non credo abbiano questa idea”, le parole dell’ex giocatore.