Ferrari, Beganovic al posto di Leclerc: un caso in Bahrain

Oggi corre nel Mondiale di F2 con il team Hitech Grand Prix e potrà mettersi in mostra. Lo farà a Sakhir, su un circuito tecnico, da medio alto carico, con curvoni d’appoggio e ripartenze in trazione. E su una superficie molto abrasiva che mette alla prova la gestione degli pneumatici. "Cercherò di godermi il momento il più possibile — ha commentato prima dell’inizio del weekend — oltre a fare del mio meglio per aiutare il team".

La sua partecipazione rientra nell’ambito del regolamento FIA per la Formula 1 che, a partire dal 2025, obbliga ogni team a far provare la monoposto a un giovane pilota con meno di due gare all’attivo per quattro volte nel corso della stagione (facendo riposare due volte ciascuno i due piloti titolari). La Ferrari inzierà in Bahrain con Beganovic, sarà Leclerc a lasciargli la macchina per primo. Dino scenderà in pista sulla SF-25 in vecchia configurazione, mentre Lewis Hamilton testerà subito il fondo nuovo che dovrebbe portare più carico alla vettura di Maranello, spesso sofferente in tanti sovrasterzi.