Carlos Alcaraz va in finale a Montecarlo e supera Sinner: è in cima alla classifica Race

Carlos Alcaraz approda alla finale di Montecarlo e... supera Sinner. Lo spagnolo è l'unico dei grandi tennisti presenti nel Principato ad aver ottenuto un filotto di vittorie perfetto. Alcaraz ha fatto suo il derby con Alejandro Davidovich Fokina imponendosi con un 7-6(2), 6-4 dopo due ore e 10 minuti di gioco. E così è riuscito a conquistare la sua settima finale in un Masters 1000, la numero 23 della carriera e la seconda stagionale dopo quella strappata a Rotterdam.

Con la vittoria contro il suo connazionale, lo spagnolo ha superato il numero uno al mondo Jannik Sinner. Che cosa significa? In pratica Alcaraz ha oltrepassato l'altoatesino nella Race, la speciale classifica che tiene conto dei soli risultati della stagione in corso e che decreterà gli otto partecipanti alle prossime Nitto Atp Finals di torino. Alcaraz è salito a quota 2060 punti, con un distacco dall'azzurro di 60 lunghezze. In ogni caso, lo spagnolo potrebbe aumentare ulteriormente il proprio vantaggio nei prossimi tornei fino ad arrivare a un massimo di 2410.