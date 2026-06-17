Generale Vannacci, Donzelli lo inchioda: "Sta con Soumahoro"

Alla presentazione del libro di Tommaso Longobardi “Senza maschera”, dedicato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è intervenuta anche la sorella del premier Arianna: «Giorgia è Giorgia, è quella che era trent'anni fa... una donna, una mamma, il presidente di Fdi e il presidente del Consiglio». Racconta Arianna: «Ci facevano schifo la politica di Tangentopoli e le stragi di mafia. Scegliemmo di cambiare l’Italia facendo politica». Poi ha aggiunto: «Abbiamo una serie di caratteristiche genetiche. Una è la coerenza, e il potere usato come mezzo e non farsi dominare dal potere». Per questo, ha concluso, «Giorgia continua a essere alta nei consensi»