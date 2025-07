Adriano Panatta, clamorosa profezia su Sinner: "Cosa accadrà sulla terra rossa"

Quarantasei giorni sono passati, oltre la meta. Jannik Sinner guarda a Roma, agli Internazionali d’Italia, con la voglia di tornare più carico che mai dopo il patteggiamento con la Wada che ha portato a uno stop di tre mesi dai campi relativo al caso Clostebol. La data X per la libertà di partecipare al Foro Olimpico è quella del 5 maggio, mentre dal 13 aprile il numero uno del mondo potrà tornare ad allenarsi senza limitazioni. Nel frattempo si prepara sia dal punto di vista fisico sia tecnico a Montecarlo, in particolare al World Class Fitness Club, riservata palestra a Cap d’Ail, per mantenere la condizione fisica al massimo.

Per Adriano Panatta, ex numero 4 al mondo e sostenitore di Jannik, il 23enne potrà sorprendere in vista della stagione sul rosso: “Logicamente questo stop non è piaciuto a nessuno, io l’ho trovata una cosa molto ingiusta e l’ho detto anche ufficialmente, però credo che Jannik ora lo stia vivendo bene — ha detto — O quantomeno, da ragazzo maturo e intelligente qual è e come ha sempre dimostrato di essere. Credo che Sinner stia sfruttando questo periodo di fermo obbligato nel miglior modo possibile, per allenarsi al massimo sulla terra battuta e rientrare al meglio”.