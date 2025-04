Bologna-Inter, espulsi Italiano e il vice di Inzaghi: volano parole forti. Cosa è successo

Una magia di Riccardo Orso Orsolini ha deciso negli ultimi minuti di recupero il match che il Bologna ha giocato al Dall'Ara contro la capolista della serie A, l'Inter di Simone Inzaghi. Una partita equilibrata, decisa appunto soltanto dal colpo di genio dell'esterno offensivo rossoblu. Ma la squadra di Vincenzo Italiano ha voluto fortemente i tre punti. E ora sogna il quarto posto, che tradotto significa un posto nella prossima Champions League.

Per un Bologna che gode, c'è un Inter che comincia a tremare. La squadra di Simone Inzaghi rimane comunque in corsa in tutte le competizioni: serie A, Coppa Italia e Champions League. Ma ora deve guardarsi le spalle. Dietro c'è il Napoli di Antonio Conte che corre e non intende fermarsi. Ora le due squadre hanno gli stessi punti. E mancano ancora tante giornate alla fine del campionato.