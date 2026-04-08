Antonio Cassano insulta Allegri: "È uno schifo, come lo fanno passare"

"Questa partita rappresenta perfettamente la stagione”, è il concetto con cui Antonio Cassano ha dipinto Napoli-Milan, match del Maradona che ha portato alla sconfitta dei rossoneri di Max Allegri, usciti definitivamente dallo Scudetto. Un k.o. arrivato nel finale con il gol di Matteo Politano, entrato pochi minuti prima, criticato duramente nel corso della trasmissione Viva el Futbol da Antonio Cassano: “Io lo dico chiaramente: è uno schifo — ha tuonato — È vero che nel primo tempo la partita è stata lenta, ma almeno c'era una squadra che provava a fare qualcosa di diverso".

Il riferimento è al Napoli, capace secondo lui di adattarsi alle difficoltà e trovare comunque una strada efficace per arrivare alla vittoria. Critiche anche agli attaccanti del Milan: "A me tre su cinque degli attaccanti piacciono molto, ovvero Jiménez, Pulisic e Nkunku — ha proseguito il barese — Ma non c'è connessione tra di loro per un motivo semplice: si gioca tutto in maniera casuale".