Jannik Sinner, la rivelazione di Paolo Bertolucci: "Perché è il favorito"

“Non è mai successo nella storia del tennis che un giocatore tra i primi posti mondiali sia stato fermo così tanto tempo non per infortunio. Non so cosa aspettarmi, ma penso possa stupirci e partire a razzo come sempre”. Dice così convinto, nell’intervista a Il Giornale, Paolo Bertolucci, quando parla di Jannik Sinner, arrivato domenica a Roma per la prima conferenza stampa post sospensione, prima dell’inizio degli Internazionali d’Italia, e poi di un allenamento sul Centrale alle 19. Per l’ex tennista l’altoatesino è il favorito del torneo del Foro olimpico: “Con quel che abbiamo visto in sua assenza di sicuro — ha detto — Decisivo sarà chi incontrerà nei primi due turni: ma francamente non penso ci siano in giro fenomeni”.

Negli ultimi due anni, Jannik è cresciuto superando anche Alcaraz, specie nella costanza oltreché in classifica: “Prima dicevo che il fenomeno era Alcaraz, ma poi è rimasto un ragazzo a cui piace divertirsi e far divertire — ha aggiunto Bertolucci sullo spagnolo — che cerca colpi a sensazione quando invece bisogna badare al sodo”. Zverev poteva diventare numero uno durante la sua assenza, ma ha deluso: “È stato vittima di un infortunio grave quando era il momento di rimpiazzare i Big 4 — le parole di Bertolucci — Si è fatto raggiungere dai più giovani, ed anche se è numero 2 del mondo credo che il treno sia passato, soprattutto dopo aver perso a Melbourne”.