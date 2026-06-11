Giorgia Meloni su Enrico Berlinguer: "Voglio ricordarlo con rispetto"

A 42 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, storico leader del partito Comunista Italiano e grande riferimento per la sinistra odierna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordarlo e omaggiarlo con un post sui suoi social. Una lezione di stile alla sinistra, oltre le differenze ideologiche e politiche.
"Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa - ha scritto su X Giorgia Meloni -, voglio ricordare con rispetto una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica, Enrico Berlinguer. Ricordo anche il gesto di Giorgio Almirante - ha proseguito la premier -, che volle rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. Un segno di rispetto umano e istituzionale che ancora oggi richiama il valore di un confronto politico fermo negli ideali ma rispettoso delle persone".
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E ancora: "Perché si può fare politica secondo visioni diverse, anche diametralmente opposte, senza per forza demonizzare l'avversario. Senza rinunciare al confronto, anche acceso, e allo stesso tempo alla consapevolezza di appartenere tutti alla stessa comunità nazionale. Il nostro compito - ha concluso la leader di Fratelli d'Italia - è servire l'Italia e gli italiani. L'ho sempre pensato e sostenuto: le idee forti non temono il confronto".
Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, voglio ricordare con rispetto una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica, Enrico Berlinguer.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 11, 2026
Ricordo anche il gesto di Giorgio…