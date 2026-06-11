Giorgia Meloni su Enrico Berlinguer: "Voglio ricordarlo con rispetto"

A 42 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, storico leader del partito Comunista Italiano e grande riferimento per la sinistra odierna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordarlo e omaggiarlo con un post sui suoi social. Una lezione di stile alla sinistra, oltre le differenze ideologiche e politiche.

"Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa - ha scritto su X Giorgia Meloni -, voglio ricordare con rispetto una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica, Enrico Berlinguer. Ricordo anche il gesto di Giorgio Almirante - ha proseguito la premier -, che volle rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. Un segno di rispetto umano e istituzionale che ancora oggi richiama il valore di un confronto politico fermo negli ideali ma rispettoso delle persone".