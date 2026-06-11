Otto e Mezzo, Lilli Gruber sulla moglie di Vannacci tocca il fondo: "Una romena che nel 2001..."

Roberto Vannacci è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Il generale, fondatore di Futuro Nazionale, è stato tempestato di domande dalla padrona di casa. Tra politica, immigrazione e diritti.
Dopo una serie di botta e risposta tra il generale e la Gruber, la conduttrice si è lasciata andare a una provocazione che ha riguardato la moglie di Vannacci. "Per far capire al nostro pubblico chi è il generale Vannacci - ha detto la Gruber rivolgendosi direttamente ai suoi telespettatori -. Si definisce un generale in pensione, un leader politico di estrema destra, un cattolico credente e praticante, un devoto marito che nel 2001 ha sposato una straniera, una donna rumena che nel 2001 era un'extra comunitaria. Come si definisce?".
Otto e mezzo, la provocazione di Vannacci: "Un Ministero dell'Assimilazione"A Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber, è stato ospite Roberto ...
"Nel 2001 ci siamo conosciuti, però poi io ero in giro per mille teatri operativi, e ci siamo sposati nel 2010. Sono sicuramente un generale, perché ha caratterizzato 40 anni della mia vita l'impegno delle armi e della difesa della patria. Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, che è fiera di essere destra e che non rinnega nulla della propria identità. E sicuramente sono un europarlamentare", la replica del generale.
Lilli #Gruber, la regina delle mezze verità di regime, ci prova col colpo basso sulla moglie rumena di #Vannacci. Risultato? Una figura di merda epica. La solita faziosa rancida e ignorante. Umiliata da Vannacci in mondovisione senza nemmeno alzare la voce. Sublime. pic.twitter.com/4Goysv7Fi7— Riccardo Romani (@RRomani1973) June 11, 2026