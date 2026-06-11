Otto e Mezzo, Lilli Gruber sulla moglie di Vannacci tocca il fondo: "Una romena che nel 2001..."

Roberto Vannacci è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Il generale, fondatore di Futuro Nazionale, è stato tempestato di domande dalla padrona di casa. Tra politica, immigrazione e diritti.

Dopo una serie di botta e risposta tra il generale e la Gruber, la conduttrice si è lasciata andare a una provocazione che ha riguardato la moglie di Vannacci. "Per far capire al nostro pubblico chi è il generale Vannacci - ha detto la Gruber rivolgendosi direttamente ai suoi telespettatori -. Si definisce un generale in pensione, un leader politico di estrema destra, un cattolico credente e praticante, un devoto marito che nel 2001 ha sposato una straniera, una donna rumena che nel 2001 era un'extra comunitaria. Come si definisce?".