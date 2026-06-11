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Otto e Mezzo, Lilli Gruber sulla moglie di Vannacci tocca il fondo: "Una romena che nel 2001..."

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giovedì 11 giugno 2026
Otto e Mezzo, Lilli Gruber sulla moglie di Vannacci tocca il fondo: "Una romena che nel 2001..."

2' di lettura

Roberto Vannacci è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Il generale, fondatore di Futuro Nazionale, è stato tempestato di domande dalla padrona di casa. Tra politica, immigrazione e diritti. 

Dopo una serie di botta e risposta tra il generale e la Gruber, la conduttrice si è lasciata andare a una provocazione che ha riguardato la moglie di Vannacci. "Per far capire al nostro pubblico chi è il generale Vannacci - ha detto la Gruber rivolgendosi direttamente ai suoi telespettatori -. Si definisce un generale in pensione, un leader politico di estrema destra, un cattolico credente e praticante, un devoto marito che nel 2001 ha sposato una straniera, una donna rumena che nel 2001 era un'extra comunitaria. Come si definisce?".

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"Nel 2001 ci siamo conosciuti, però poi io ero in giro per mille teatri operativi, e ci siamo sposati nel 2010. Sono sicuramente un generale, perché ha caratterizzato 40 anni della mia vita l'impegno delle armi e della difesa della patria. Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, che è fiera di essere destra e che non rinnega nulla della propria identità. E sicuramente sono un europarlamentare", la replica del generale.

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