Jannik Sinner, fango dalla Spagna: "Come lo favoriscono contro Jodar"

Le speranze degli spagnoli sono tutte riposte su Rafael Jodar. Con Carlos Alcaraz fuori a causa dell'infortunio al polso, a Madrid si fa il tifo per il 19enne che in breve tempo è salito vertiginosamente nel ranking. Il match contro Jannik Sinner è previsto per mercoledì 29 aprile, nel pomeriggio, ma già a inizio giornata i media spagnoli mettono le mani avanti. Insomma, in Spagna premettono che il campione italiano potrebbe avere un bel vantaggio, ovvero il tetto chiudibile dell'impianto, qualora si dovesse giocare al coperto (come pare probabile) a causa della pioggia.

"Sinner trova un alleato inaspettato a Madrid", titola Marca, che poi argomenta perché giocare in condizioni indoor sposterebbe ulteriormente il pronostico a favore dell'altoatesino. Jannik, infatti, esprime il suo miglior tennis – come da lui stesso dichiarato – per l'assenza di variabili come il vento che possono mettere a rischio i suoi colpi. Diverso discorso per Jodar che invece del campo al chiuso non sarebbe un esperto. Insomma, il tetto "è l'ambiente preferito da Sinner – sottolinea il quotidiano sportivo spagnolo – Dei suoi 27 titoli professionistici, 10 sono stati conquistati al coperto, dove ha vinto 91 delle sue 112 partite, con una percentuale di successo dell'81,3 per cento".