Libero logo
Scontro Meloni-Trump
Iran
Futuro Azzurro

Madonna e padre pio decapitati: Frosinone sotto choc, cosa c'è dietro

mercoledì 15 aprile 2026
Madonna e padre pio decapitati: Frosinone sotto choc, cosa c'è dietro

1' di lettura

A Frosinone è scoppiato un caso che sta generando grande sconcerto e indignazione nella comunità ciociara.Subito dopo le festività pasquali, è stata trovata decapitata la statua di Padre Pio custodita nella chiesa di San Benedetto. Pochi giorni dopo, martedì 14 aprile 2026, è avvenuto un secondo grave atto vandalico: è stata decapitata anche l’icona della Madonna in via Madonna delle Rose, nella zona di Selva dei Muli (adiacente a via Monti Lepini).

I residenti sono sotto choc e parlano apertamente di un attacco alla fede e all’identità della comunità. Molti si chiedono se si tratti di gesti blasfemi premeditati o di semplici atti di vandalismo, ma l’escalation preoccupa tutti.I carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto e stanno indagando con preoccupazione. Gli investigatori stanno analizzando i filmati di una telecamera di videosorveglianza comunale posizionata vicino alla seconda statua. L’ipotesi più accreditata è che dietro entrambi gli episodi ci sia la stessa mano, quella già responsabile della decapitazione della statua di Padre Pio in piazza della Libertà.I cittadini si sentono feriti e vulnerabili.

Un residente ha dichiarato: "Dopo Padre Pio speravamo fosse finita, ma questo nuovo attacco alla Madonnina ci fa sentire vulnerabili. È un attacco alla nostra identità e alla nostra fede".Al momento i responsabili sono ancora ignoti. La comunità spera in una rapida risoluzione del caso, prima che l’ondata di profanazioni sacre possa proseguire.

tag
frosinone

Corna a Frosinone Frosinone, con chi becca in auto il marito 80enne: audio choc

Un caso a Frosinone Frosinone, trova il marito 80enne a far sesso in auto con una ragazza: finisce in disgrazia

Frosinone: palo della luce crolla durante processione

ti potrebbero interessare

Avete prenotato le vacanze o attendete la fine della crisi in Iran?

Avete prenotato le vacanze o attendete la fine della crisi in Iran?

Mamma e figlia avvelenate, la rivelazione di Giovanni: "Chi usava la ricina"

Mamma e figlia avvelenate, la rivelazione di Giovanni: "Chi usava la ricina"

Ricina, "nuovi sospettati": non solo il marito, verso chi punta l'indagine

Ricina, "nuovi sospettati": non solo il marito, verso chi punta l'indagine

Roberto Tortora
Garlasco, colpo di scena: "Impronta femminile con alluce valgo"

Garlasco, colpo di scena: "Impronta femminile con alluce valgo"