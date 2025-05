Sinner, ecco la foto della "bionda di Copenaghen"

Occhi puntati su Jannik Sinner. Il numero uno del tennis tiene banco anche per il gossip che lo vede protagonista. Non è infatti passato inosservato il misterioso viaggio a Copenaghen. A raccontarlo, l'ex tennista Mette Dahl che si è imbattuta in lui casualmente. "All'inizio pensavo non potesse essere lui, aveva giocato la finale di Roma solo la sera prima", ha dichiarato l'allenatrice al quotidiano danese BT. "Ma poi ho provato a chiamarlo, 'Jannik!' e lui si è girato. Ho dovuto pensare in fretta, non potevo credere che passeggiasse tranquillamente, senza tifosi che lo fermassero". Uno scatto insieme, poi Sinner è andato per la sua strada.

Il tema poi è tornato alla ribalta dopo il ritorno in campo al Roland Garros. A fermarlo prima di iniziare l'allenamento era stato Simone Vagnozzi, che aveva indicato un sospetto segno sul collo del tennista. "Ma chi te l'ha fatto?", aveva stuzzicato l'allenatore alludendo a un succhiotto. Finita qui? Niente affatto. Il gossip si è sparso anche in conferenza stampa, dove Jannik è stato incalzato da un giornalista danese: "Ho visto delle tue foto in giro per Copenaghen con una ragazza questa settimana, mi chiedevo cosa stessi facendo e chi fosse la ragazza". Ma anche in questo caso lo sportivo ha negato: "No, non ero con una ragazza. Dovevo sbrigare delle faccende, un paio di servizi fotografici lì e basta. Nient'altro".