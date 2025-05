Lewis Hamilton scatenato dopo il Gp, con chi lo beccano in discoteca

Lewis Hamilton continua a deludere con la Ferrari. Ma agli after party è ancora il numero uno. Il pilota britannico, reduce da un'altra pessima prestazione con la Rossa al Gp di Montecarlo, è stato paparazzato in discoteca dopo la gara in compagnia di una bionda misteriosa. In pista, invece, si era presentato con l'attrice Sofia Vergara, con la cui avrebbe avuto un flirt lo scorso inverno.

"Sapevo che partendo dalla settima posizione sarebbe stata dura, ma è positivo vedere i progressi che stiamo facendo - ha spiegato Hamilton dopo il Gp di Montecarlo -. Una volta trovata un po' di aria pulita, sono riuscito a recuperare terreno, anche se abbiamo perso parecchio tempo nel traffico e il bilanciamento non era esattamente come volevo".