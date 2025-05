Roma, Claudio Ranieri ha deciso: ecco chi sarà il prossimo allenatore

Il nome di Jurgen Klopp ha scaldato la piazza, prima della smentita da parte del suo agente. La Roma sfoglia la margherita e intanto cerca un nuovo tecnico per sostituire l’uscente Claudio Ranieri, che occuperà un posto in dirigenza. Il nome di Cesc Fabregas, secondo La Gazzetta dello Sport, è molto quotato in casa giallorossa, convincendo tutti: Ranieri, Ghisolfi e i Friedkin. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona è il più adeguato per il progetto di rinascita del club giallorosso, che vedrà lo stesso Ranieri nelle vesti di senior advisor. I primi contatti per portare a Trigoria il tecnico del Como, a dire il vero, risalgono già a più di un mese fa. In quel momento Fabregas tentennò, ma dopo un incontro con la dirigenza lombarda decise di promettere fedeltà per almeno un’altra stagione.

Il club capitolino però non si è arreso e venerdì ha ribussato alla porta dell’allenatore. Stavolta ci sarebbe stata l’apertura dello stesso Fabregas che domenica ha iniziato a far scricchiolare le certezze di un futuro sul lago: “Se resto o no, non è importante. Conta ciò che si sta creando al Como, che continuerà anche senza di me nei prossimi anni”. Proprio il club di Mirwan Suwarso però si è opposto a una sua partenza di Fabregas e potrebbe opporsi considerando il contratto dell’allenatore, che in questi mesi è stato cercato anche dal Leverkusen per il dopo Alonso ed era stato sondato dal Napoli, ormai orientato su Allegri in caso di addio di Conte.