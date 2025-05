Lorenzo Musetti "ombrellino": il gesto con cui conquista Parigi

Non solo Jannik Sinner. A Parigi c'è anche uno strepitoso Lorenzo Musetti, il quale ha scodellato una nuova ottima prestazione al Roland Garros, imponendosi senza lasciare margini su Daniel Elahi Galan. Ma non è tutto: Musetti si è anche guadagnato gli applausi del pubblico grazie a un gesto di rara gentilezza, soprattutto in contesti di simile tensione sportiva. Durante una pausa dovuta alla pioggia, il tennista carrarino ha deciso di proteggere una giovane raccattapalle con l’ombrello che sarebbe servito a proteggere lui stesso.

Per onor di cronaca, il match si è concluso con un netto 6-4, 6-0, 6-4 a favore dell’azzurro, che non ha mai lasciato spazio al suo avversario colombiano, confermando il feeling positivo con questo tipo di sfide. Come ormai di consueto, Musetti ha incantato con alcune giocate di alta scuola, meritevoli di entrare nei migliori momenti del torneo. Già, è in un momento tennistico sublime, per certo il migliore in carriera. Ma come detto, è stato un gesto fuori dallo scambio a rubare la scena.