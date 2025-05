Sinner-Alcaraz, Jim Courier estremo: "C'è un divario enorme"

L’ex numero uno al mondo Jim Courier non ha dubbi: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno aprendo un nuovo capitolo nella storia del tennis, segnando un netto distacco dal resto del circuito. Intervenuto a TNT Sport, il quattro volte campione Slam ha tracciato una linea precisa tra i due giovani fuoriclasse e gli altri protagonisti del tour. "C'è un grande divario tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e il resto del gruppo", ha dichiarato senza esitazioni.

Il contesto gli dà ragione. Alcaraz, seconda testa di serie al Roland Garros e campione in carica del torneo, è reduce dal successo contro Alexander Zverev nella finale dello scorso anno. Sinner, attualmente in vetta al ranking ATP, è tornato a gareggiare dopo un'assenza di tre mesi legata alla vicenda Clostebol, ed è stato proprio lo spagnolo a fermarlo in finale a Roma.

Courier ha sottolineato come ci si trovi ormai di fronte a una nuova epoca nel tennis maschile: "Siamo usciti dall'era dei Big Three o dei Big Four e siamo nella nuova era dei 'New Two', i 'Nuovi Due'. Hanno vinto gli ultimi cinque Slam e hanno chiaramente dimostrato che c'è una grande differenza ai massimi livelli, giusto?".