Juventus, bomba di Gianluca Di Marzio: il nome del nuovo mister

L’ipotesi di affidare la panchina a Silva non è del tutto nuova: Cristiano Giuntoli , attuale Managing Director Football del club, aveva già avuto dei primi contatti con Jorge Mendes , agente del tecnico, nei giorni in cui sembrava vicinissimo il ritorno di Antonio Conte.

Comolli ha lasciato da poco il suo incarico di presidente al Tolosa e dovrebbe sbarcare a Torino la prossima settimana per essere ufficialmente inserito nel nuovo assetto dirigenziale della Juventus. Il suo arrivo potrebbe rivelarsi determinante nella scelta del prossimo allenatore, considerando “il forte apprezzamento personale per Marco Silva”.

La Juventus - sfumati Antonio Conte e Gianpiero Gasperini - è al lavoro per individuare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione, e tra i nomi emersi con sempre maggiore forza spicca quello di Marco Silva , attuale guida tecnica del Fulham. Almeno secondo Gianluca Di Marzio , che conferma la bontà della pista. Il portoghese, nato nel 1977, sta rapidamente scalando le preferenze della dirigenza bianconera, anche grazie al probabile inserimento in società di Damien Comolli , da sempre grande ammiratore dell’allenatore.

Negli ultimi giorni, con Comolli in prima linea, la Juve ha intensificato i rapporti con lo staff di Silva. Il profilo del tecnico ex Everton, Watford e Olympiacos viene considerato ideale per la sua proposta calcistica ambiziosa e per l’esperienza maturata nel campionato inglese, dove ha mostrato ottime capacità nella gestione del gruppo e nella valorizzazione del gioco offensivo. Ma ovviamente non c'è solo Silva: secondo altre fonti, infatti, anche il nome di Stefano Pioli starebbe prendendo clamorosamente quota.