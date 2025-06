Tic tac Inter: si decide il futuro di Inzaghi

Il giorno dopo il massacro sportivo, ma pur sempre massacro - ci si stralecca le ferite. Nel caso di Psg-Inter 5-0 trattasi più che altro di micidiali e affilatissimi colpi di ghigliottina, ovviamente francese, quelli che i ragazzi di mister Luigi Enrico (fenomenale) hanno inferto ai colleghi nerazzurri, ben presto decapitati nei rispettivi sogni di gloria. La prestazione in terra tedesca dei non più campioni d’Italia (e figuriamoci d’Europa) è inspiegabile e allo stesso tempo inattesa e ingiustificabile: undici pulcini al cospetto della Legione Straniera e nessun “gallo nerazzurro” capace di trascinare i compagni secondo il motto «questa è la nostra ultima occasione! Siamo vecchi come Matusalemme! Sbraniamo i mangia-formaggio e prendiamoci la coppa!». Non ci sono riusciti, si sono fatti annichilire e hanno fatto pio-pio in modo imperdonabile: se nutrivi una speranza passava proprio da una prestazione caratteriale che, invece, si è ben presto trasformata in una prestazione penosa (letteralmente “del kaiser”).

Anche Inzaghi, in quanto mister, ha le sue colpe: se la squadra non risponde è responsabilità di chi la manovra da 4 anni e dovrebbe conoscerla con dovizia di particolari, ovvio. E comunque è il caso di approfondire nel dettaglio la questione e non limitarci al “brutto e cattivo”. Nella triste e tragicamente storica serata bavarese, l’Inter ha miseramente fallito e, quindi, merita la reprimenda, ma è pur sempre la stessa squadra che nell’era inzaghiana ha regalato ai suoi tifosi vittorie, gioco, emozioni, tutte cose per nulla scontate anche in piazze ben più ricche e spendaccione di quella nerazzurra.