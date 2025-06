Alcaraz, sfregio a Sinner? Cosa canta al party per la vittoria

La vittoria di Carlos Alcaraz al Roland Garros di Parigi è stata all'insegna dell'Italia. In primis perché in finale ha superato Jannik Sinner, il numero uno al mondo. E poi per la location scelta dallo spagnolo per festeggiare il grande trionfo. Il numero 2 al mondo ha optato ancora una volta per il Siena, un ristorante toscano nel cuore della capitale francese. E, come se ciò non bastasse, ha pure cantato alcune delle più celebri canzoni del nostro Paesi. Vedi Bella Ciao, nota all'estero soprattutto per essere la colonna sonora de La Casa di Carta, serie tv spagnola (insomma, non per il 25 Aprile e la liberazione). Italia ovunque nel party di Alcaraz, una circostanza che qualcuno ha letto (con troppa malizia), come un "attaccoa" a Sinner.

"Vamoooooos!", ha urlato Carlos Alcaraz non appena entrato dentro il ristorante. Subito dopo si è lasciato andare a ogni sorta di festeggiamento. Non siamo ai livelli di The Wolf of Wall Street. Ma ci manca poco. Il vincitore del Roland Garros si è fatto imboccare con una bottiglia costosissima di champagne: un Armand de Brignac. Subito dopo ha assaporato anche un Dom Perignon in formato extra large. Stiamo parlando di bottiglie dal costo che oscilla tra i 700 e i 5700 euro. Quanto alle pietanze, c'è una vasta scelta che ha come filo conduttore la qualità e la tradizione di "ricette fatte in casa", siano a base di carne o pesce, preparate con ingredienti di stagione provenienti da una filiera selezionata di produttori fidati.

Hoy Alcaraz se ha ganado lo que le dé la real gana.



Va a reventar París pic.twitter.com/pI7usU5IEA — José Morón (@jmgmoron) June 9, 2025

Ovviamente, Alcaraz ha festeggiato insieme a parenti e amici. Oltre che al suo staff tecnico. Al locale era presente anche Novak Djokovic, che si dice sia un grandissimo estimatore della cucina del nostro Paese.