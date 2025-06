Carlos Alcaraz, coach Ferrero lo gela: "Ricordati che sei un tennista"

Carlos Alcaraz, dopo il trionfo al Roland Garros, ha scelto di celebrare la sua vittoria con una serie di festeggiamenti. Lo spagnolo, come già avvenuto in passato, si è concesso una serata di bagordi con il suo entourage e si prenderà qualche giorno di pausa, come confermato dal suo coach, Juan Carlos Ferrero, intervenuto a El Larguero per parlare sia del momento attuale del suo allievo sia delle fasi cruciali della finale appena conclusa.

Ferrero ha raccontato come sono trascorse le ore successive agli impegni istituzionali che hanno seguito la vittoria del torneo parigino: "Siamo ancora molto emozionati e felici. Abbiamo dormito pochissimo, siamo andati a cena all'una di notte, si è fatto tardi per l’eccitazione, e alle sette eravamo già in viaggio per l’aeroporto". Ora, per qualche giorno, le strade del team e di Alcaraz si divideranno, con il tennista che si godrà una breve vacanza.

Un tema che ha suscitato particolare interesse, soprattutto dopo l’uscita del documentario su Carlitos, che ha alimentato discussioni sulla sua reale dedizione al lavoro. Ferrero ha voluto fare chiarezza, raccontando anche un recente richiamo al ragazzo: "Sì, sta staccando. Ieri gli ho detto di divertirsi, se lo meritava, ma di ricordare che è sempre un tennista. Sappiamo com'è... quando torna, lo fa con un buon stato d’animo, rigenerato. Non è tanto la ‘festa' in sé, è la disconnessione: stare con gli amici, non pensare al tennis, vivere da normale ventiduenne", ha spiegato il coach.