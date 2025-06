Bertolucci, rissa per Sinner: "Cafone? Che fine fai se ti querelano"

Paolo Bertolucci non è il tipo che le manda a dire. Negli ultimi giorni sui social è molto attivo nel commentare le prodezze di Sinner che ci ha regalato una finale mozzafiato con Carlos Alcaraz al Roland Garros. E così, proprio mentre lo spagnolo andava a piegare le resistenze di Jannik (eroico) sulla terra rossa di Parigi, qualcuno su X ha messo nel mirino il pubblico francese che, come è noto, ha fatto il tifo per lo spagnolo. E a questo punto un utente sbotta lamentandosi: "Beh io ho trovato il pubblico cafone quanto Alcaraz, quello non è Tennis, l'unico signore Jannik".

Bertolucci risponde subito per le rime: "Cafone? Non sputa e non bestemmia. 22 anni e un talento mostruoso". Ma c'è chi va oltre e di fatto attacca a testa bassa sia lo spagnolo che l'italiano: "Partita tra 2 stranieri, uno accusato di doping, l'altro già condannato per doping. Bisogna pur fare finta di averne uno in simpatia". Su questa accusa precisa, Bertolucci non ci vede più e replica molto piccato: "Se ti querelano lavorerari gratis per loro". Chissà come andrà a finire. Di certo Sinner ha sempre dimostrato di essere un campione fuori e dentro al campo. Con buona pace dei rosiconi.