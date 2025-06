Sinner-Alcaraz, Wilander sconvolto: "Qualcosa di disumano"

Mats Wilander, opinionista di tennis con un passato da grande campione (7 tornei del Grande Slam in singolare e di 1 in doppio, nel 1988 ha chiuso la stagione da numero uno al mondo) ha voluto commentare la finale epica del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, durata 5 ore e 29 minuti e vinta dallo spagnolo al super tie-break, dopo aver annullato ben 3 match point all’italiano nel quarto set. Alcaraz, così, ha potuto festeggiare il quinto Slam della sua carriera. Questo il commento di uno stupito Wilander: "Ho visto Federer e Nadal giocare finali fantastiche, ma niente si avvicina a questo. Ho pensato: 'Non è possibile. Stanno giocando a un ritmo disumano'. Sono due dei migliori atleti che il genere umano possa produrre e sono tennisti. Di solito non mi ritrovo mai senza parole, ma questa è stata una giornata meravigliosa. È stato assolutamente incredibile. Non posso credere che abbiamo già una rivalità come questo. Hanno portato il nostro sport a un altro livello e non avrei mai pensato di dirlo dopo Djokovic, Federer e Nadal".

Sul futuro di Sinner, Wilander ha sottolineato: "Mi dispiace molto per Sinner che ha sprecato tre match point e meritava di vincere, ma avrà tante altre possibilità. Non è finita fino a quando non è finita e bisogna vincere l'ultimo punto della partita". Sinner dovrà imparare molto da questa sconfitta, soprattutto a gestire i momenti chiave, perché con 3 match-point a disposizione ha avuto il classico braccino.

