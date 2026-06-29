Stefanos Tsitsipas, rivelazione-choc sul padre: "Ora ha la forza di parlarne"

"Quel video mi è stato mandato molte volte. La mia espressione dice tutto, spiega molte cose. Quel video è un riassunto. Chiunque sia stato vicino alla situazione sa cosa intendo". Paula Badosa torna a parlare della relazione con Stefanos Tsitsipas e, alla vigilia di Wimbledon, aggiunge nuovi dettagli su quello che definisce il periodo più complicato della sua vita. Il riferimento è al celebre filmato diventato virale durante Wimbledon 2023, quando la tennista spagnola e il greco facevano coppia da poche settimane. In quelle immagini Badosa guarda con insistenza Apostolos Tsitsipas, padre ed ex allenatore di Stefanos. Uno sguardo che oggi, a distanza di tempo, assume per lei un significato ben preciso.
Intervistata dal magazine Clay, la spagnola racconta senza più filtri cosa si nascondeva dietro quella relazione: "Di situazioni tossiche ce n'erano molte — racconta — Ho sofferto molto per un anno, quello che io e le persone intorno a me abbiamo passato è stato molto difficile, e ora, vedermi di nuovo in salute e con questa forza, mi ha dato anche la forza di parlare di quello che ho passato, in modo che molte persone possano immedesimarsi nella mia storia”.
Stefanos Tsitsipas perde e impazzisce: "Cosa vuol dire punto valido?"Non cambia il momento difficile di Stefanos Tsitsipas. Il greco, tornato in campo dopo l'eliminazione al Roland Garr...
Parole che confermano quanto aveva già lasciato intendere nei giorni scorsi, quando aveva spiegato che con Tsitsipas non era possibile mantenere alcun rapporto: "Si può mantenere un buon rapporto con un ex quando si tratta di persone normali e relazioni normali — aveva detto — Ma quando non è così, non c'è bisogno di aggiungere altro. Si vede ogni giorno come l'altra persona renda tutto più difficile”.
Oggi numero 141 del ranking Wta, dopo essere stata numero 2 del mondo nel 2022, Badosa è precipitata in classifica anche a causa dei continui problemi fisici, tra la schiena e il recente infortunio all'anca. Ma assicura che il peso più grande non era soltanto quello degli acciacchi. "Vorrei spiegarlo meglio in termini di essere donna, la gente vede solo gli infortuni, giusto? Ma dietro le quinte succedevano molte altre cose, situazioni che non sono visibili — aggiunge ancora nell’intervista — Ora affronto tutto con più calma, senza mettermi pressione. E se le cose non dovessero andare come previsto, il sole sorgerà comunque domani”.
Il capitolo, almeno per lei, è definitivamente chiuso: "Alla fine tutto viene a galla. Ma lui è una persona, lui e chi gli sta intorno, di cui non voglio più fare il nome né soffermarmi. Volevo semplicemente chiarire, come persona, che anch'io ho un carattere. E quando a volte si lascia trasparire la verità e si chiude un capitolo, ci si sente un po' più liberi, ed è questo che voglio: voltare pagina e non menzionare più quelle persone”. Adesso la testa è tutta su Wimbledon, dove martedì debutterà contro Emma Navarro. La classifica la vede sfavorita, ma la serenità ritrovata potrebbe valere molto più di qualche posizione nel ranking.
Le regard de Badosa vers Apostolos Tsitsipas— TennisTemple (@tennistemple) December 17, 2025
Elle était à bout
Wimbledon 2023pic.twitter.com/1Ae1f1Rd1D