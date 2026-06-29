Stefanos Tsitsipas, rivelazione-choc sul padre: "Ora ha la forza di parlarne"

"Quel video mi è stato mandato molte volte. La mia espressione dice tutto, spiega molte cose. Quel video è un riassunto. Chiunque sia stato vicino alla situazione sa cosa intendo". Paula Badosa torna a parlare della relazione con Stefanos Tsitsipas e, alla vigilia di Wimbledon, aggiunge nuovi dettagli su quello che definisce il periodo più complicato della sua vita. Il riferimento è al celebre filmato diventato virale durante Wimbledon 2023, quando la tennista spagnola e il greco facevano coppia da poche settimane. In quelle immagini Badosa guarda con insistenza Apostolos Tsitsipas, padre ed ex allenatore di Stefanos. Uno sguardo che oggi, a distanza di tempo, assume per lei un significato ben preciso.

Intervistata dal magazine Clay, la spagnola racconta senza più filtri cosa si nascondeva dietro quella relazione: "Di situazioni tossiche ce n'erano molte — racconta — Ho sofferto molto per un anno, quello che io e le persone intorno a me abbiamo passato è stato molto difficile, e ora, vedermi di nuovo in salute e con questa forza, mi ha dato anche la forza di parlare di quello che ho passato, in modo che molte persone possano immedesimarsi nella mia storia”.