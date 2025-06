Jannik Sinner, Nyt-choc: "Niente sarà più come prima"

Tutto il mondo ha ammirato lo spettacolo offerto da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Roland Garros di Parigi. Una finale da cinque ore e 29 minuti, che ha visto trionfare lo spagnolo al quinto set. Una gioia per gli occhi e per la stampa internazionale che ha incoronato l'altoatesino come vero fenomeno di questo sport, insieme al collega. Il New York Times. ha dedicato un ampio articolo ai due campioni, sostenendo che la loro partita fosse stata "l'introduzione al pubblico di una nuova rivalità che questo sport spera possa raccogliere il testimone lasciato dai Big Three: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic". Il Nyt definisce la finale di Parigi "una delle partite più belle e drammatiche della storia del tennis, il momento in cui Sinner e Alcaraz si sono presentati al mondo intero".

Come sostiene il Nyt, i due Roland Garros e Wimbledon 2024 per Carlos, due Australian Open e uno US Open per Jannik "rivelano chi sono Sinner e Alcaraz anche come persone, creando un legame con il pubblico attraverso cinque ore e 29' di esperienza condivisa", confrontata con altri match storici. Stiamo parlando di Bjorn Borg contro John McEnroe, Wimbledon 1980; Federer contro Nadal, Wimbledon 2008; Djokovic contro Nadal, Australian Open 2012. "Il modo in cui quei giocatori vengono visti non sarà mai più lo stesso - si legge ancora -. È stata una finale che ha messo in mostra le loro personalità e la dinamica della rivalità, oltre alle loro incredibili abilità nel colpire la palla".