"Jannik Sinner fugge da Alcaraz": cosa c'è dietro la clamorosa bufala

Smaltita la delusione per il Roland Garros, Jannik Sinner è pronto a inaugurare la sua stagione sull'erba. Nello specifico ad Halle, dove lo scorso anno riuscì a portarsi a casa il titolo. Tuttavia, per aspettare la "vendetta" su Carlos Alcaraz dovremmo - forse - aspettare Wimbledon, dato che lo spagnolo non sarà presente al Queen's. La scelta dell'azzurro, però, non è in alcun modo legata a quella del suo avversario. Sul web, infatti, sta circolando la notizia secondo cui il numero uno al mondo starebbe evitando lo spagnolo fino al grande Slam londinese. Eurosport, per esempio, su X ha titolato: "Sinner evita Alcaraz fino a Wimbledon: l’italiano sarà ad Halle". Niente di più lontano dalla verità. Insomma, una bufala che ha indispettito i tanti tifosi dell'altoatesino.

Sinner aveva scelto Halle da tempo, già in fase di pianificazione stagionale. Il motivo? In primo luogo la volontà di difendere il titolo - e i punti - conquistato lo scorso anno. E poi macinare partite in vista del prossimo grande appuntamento. Non dimentichiamoci che l'azzurro è stato fermo per tre mesi dopo lo stop concordato con l’agenzia mondiale anti-doping. E ha bisogno di tutto l'"allenamento" possibile per raggiungere la condizione di Carlos Alcaraz e conquistare il suo primo Slam fuori dal cemento.

Perciò Halle sembra proprio essere il contesto ideale per rilanciarsi. Il numero uno al mondo potrebbe ritrovarsi sulla sua strada avversari del calibro di Alexander Zverev, Andrey Rublev o Daniil Medvedev. Una bella sfida in ottica Wimbledon.