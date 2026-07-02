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Paolo Zangrillo chiude a Vannacci: "Noi un'alleanza, loro un cartello elettorale"

giovedì 2 luglio 2026
Paolo Zangrillo chiude a Vannacci: "Noi un'alleanza, loro un cartello elettorale"

1' di lettura

Il nodo preferenze fa slittare l'esame della legge elettorale. Un'enfasi che Paolo Zangrillo non condivide. Per l'esponente di Forza Italia "non mi sembra che siano la garanzia di un sistema davvero democratico". Ecco allora che "dobbiamo avere il buon senso di trovare una soluzione nella quale tutti si riconoscano. Chi farà un passo indietro, uno o l'altro, non lo so. Se prevale la spinta alle preferenze, ci adegueremo. Io di certo non sarò contento".

Intervistato da Repubblica, il ministro della Pubblica amministrazione critica le preferenze spiegando che "non assicurano la qualità della classe politica" e il fatto che un candidato raccolga molti voti "non significa automaticamente che sia all'altezza dei compiti da svolgere come deputato o senatore". Zangrillo ricorda inoltre che amministrative ed europee, pur prevedendo le preferenze, registrano un'affluenza inferiore rispetto alle elezioni politiche. "Io - è il suo ragionamento - sono a favore di una legge che dica chi vince la sera dello spoglio. Vogliamo evitare di tornare a governi che non erano il frutto delle urne ma degli accordi tra partiti".

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Da qui la questione-Vannacci. Dentro o fuori il centrodestra è il dilemma. "Noi siamo un'alleanza di proposte e principi condivisi, loro sono un cartello elettorale - tuona senza mezzi termini -. Se anche noi vogliamo diventare come loro, prendiamoci Vannacci che non c'entra niente con i valori del centrodestra". Zangrillo invece è convinto che "dobbiamo vincere portando avanti i nostri valori e i nostri principi, non barattandoli con qualche voto in più". 

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