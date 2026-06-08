Roberto Vannacci a Otto e Mezzo da Lilli Gruber

"Mentre in molti continuano a sprecare fiato, mercoledì 10 giugno sarò ospite del programma Otto e Mezzo su La7. Vi aspetto". Annuncia così Roberto Vannacci la sua presenza nello studio di Lilli Gruber. La giornalista, si sa, non nutre grande simpatia per il fondatore e leader di Futuro nazionale. A PiazzaPulita, alla domanda se avrebbe definito "Vannacci fascista", Gruber rispondeva: "Non lo so, so che è un reazionario pericoloso, perché le tesi e i valori che porta avanti sono pericolosi per la pacifica convivenza. Vorrei ricordare a Vannacci e a tutti quelli della destra-destra, insegnassero nelle scuole l'educazione sentimentale e l'educazione sessuale, forse allora le donne verrebbero trattate meglio in questo Paese. Ma di questo non si può parlare, perché è una cosa di sinistra".
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E ancora: "Se sento Vannacci, sono felice che ci sia il politicamente corretto. Se significa sdoganare il diritto all'oblio, mi tengo il politicamente corretto". Insomma, Gruber non ha mai usato parole al miele per l'ex generale dell'Esercito. Allora perché invitarlo? Forse, la giornalista punta a mettere zizzania all'interno del centrodestra.
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A maggior ragione se si considera che il leader di Futuro nazionale non ha ancora esplicitato se farà o meno parte della coalizione. "Le alleanze con il centrodestra? Vedremo, se è il caso le faremo prima delle elezioni, ma noi invece contiamo proprio sulla coerenza, sulla voglia di portare avanti questi ideali e questi principi che per noi non sono assolutamente negoziabili né modulabili, in funzione di altre priorità", aveva liquidato.
Mentre in molti continuano a sprecare fiato, mercoledì 10 giugno sarò ospite del programma Otto e mezzo su La7.— Roberto Vannacci (@RoVannacci) June 8, 2026
Vi aspetto. pic.twitter.com/SAMHRqH2ml