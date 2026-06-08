Roberto Vannacci a Otto e Mezzo da Lilli Gruber

"Mentre in molti continuano a sprecare fiato, mercoledì 10 giugno sarò ospite del programma Otto e Mezzo su La7. Vi aspetto". Annuncia così Roberto Vannacci la sua presenza nello studio di Lilli Gruber. La giornalista, si sa, non nutre grande simpatia per il fondatore e leader di Futuro nazionale. A PiazzaPulita, alla domanda se avrebbe definito "Vannacci fascista", Gruber rispondeva: "Non lo so, so che è un reazionario pericoloso, perché le tesi e i valori che porta avanti sono pericolosi per la pacifica convivenza. Vorrei ricordare a Vannacci e a tutti quelli della destra-destra, insegnassero nelle scuole l'educazione sentimentale e l'educazione sessuale, forse allora le donne verrebbero trattate meglio in questo Paese. Ma di questo non si può parlare, perché è una cosa di sinistra".