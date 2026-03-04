Jasmine Paolini in ginocchio, Berrettini non ci crede: clamoroso pasticcio

Jasmine Paolini e Matteo Berrettini hanno inaugurato la stagione sul cemento americano partecipando all'Eisenhower Cup, il tradizionale torneo di esibizione di doppio misto che si svolge la sera prima dell'inizio del Masters 1000 di Indian Wells, sul campo Stadium 2. L'evento, disputato il 3 marzo 2026 in formato Tie Break Tens (super tie-break a dieci punti, con otto coppie in gara e un montepremi di 200.000 dollari), ha visto la coppia azzurra opposta ai campioni in carica Taylor Fritz ed Elena Rybakina.Nonostante l'entusiasmo per la reunion tra due amici d'infanzia del tennis italiano, le cose non sono andate nel verso giusto: Paolini e Berrettini hanno subito la superiorità degli avversari più rodati e hanno incassato una sconfitta. Il momento più eclatante e divertente della partita è arrivato sul punteggio di 7-3 per Fritz-Rybakina.

Berrettini ha servito con potenza, costringendo Rybakina a un lob alto e difensivo: la palla sembrava destinata a cadere vicino alla rete nella metà campo di Matteo, che ha alzato le braccia in segno di resa, lasciando il colpo alla compagna. Jasmine, dopo un istante di esitazione, si è precipitata per uno smash apparentemente semplice, ma ha clamorosamente spedito la palla in rete, regalando il punto agli avversari.La scena ha scatenato reazioni incredule a bordo campo: Paolini si è inginocchiata disperata, coprendosi il volto con le mani, mentre Berrettini l'ha subito consolata con un sorriso.

Tra i colleghi presenti, Jessica Pegula è rimasta sbigottita con la mano aperta in segno di stupore, e Ben Shelton si è coperto il viso con il cappuccio. L'errore ha fatto sorridere tutti, confermando che l'intesa tra i due azzurri è ancora da perfezionare.Nell'intervista post-sconfitta, l'atmosfera è rimasta leggera e ironica. Jasmine ha scherzato: "Se richiamerei Matteo l'anno prossimo? Siamo tutti super bravi, forse sono solo io... Ma è stato davvero divertente giocare con lui, è sempre fantastico".