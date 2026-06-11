Otto e mezzo, Vannacci infilza Lilli Gruber: "Ma le piacciono i clandestini? Magari..."

Scintille su La7. Quando Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo, ha sollevato il tema della remigrazione in presenza di Roberto Vannacci ne è scaturito un battibecco tra i due. Il fondatore di Futuro Nazionale ha portato l'esempio dell'amministrazione americana per sottolineare l'efficacia del metodo nella lotta contro i clandestini. La padrona di casa, però, ha contestato i dati diffusi dagli Usa.

"Io sono per una soluzione molto più rigorosa - ha spiegato la conduttrice -. Sono per il governo del fenomeno dell'immigrazione. Non per le promesse irrealizzabili, come anche la sua sulla remigrazione". "Lo dice lei che sono irrealizzabili - la replica del generale Vannacci -. Trump ha remigrato due milioni di persone in due anni, di cui un milione e mezzo volontariamente. Quindi è possibile ed è fattibile".