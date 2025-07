Flavio Cobolli scoppia a piangere in campo: chi vede in tribuna

Lacrime in campo per Flavio Cobolli. L'azzurro ha conquistato la finale della Hopman Cup di Bari, la competizione a squadre. L'Italia, infatti, ha sconfitto la Francia, grazie ai successi di Bronzetti e Cobolli rispettivamente contro Paquet e Gasquet. Poi, però, durante il suo discorso post-trionfo ha sorpreso gli spettatori con una celebrazione dedicata a Fabio Fognini. Il campione azzurro era presente in tribuna. E da poco, dopo la sconfitta a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. "Pochi giorni fa si è ritirato il giocatore che mi ha fatto scegliere questo sport", ha detto Cobolli.

Fognini è stato accolto da una bellissima standing ovation. Mentre quest’ultimo si godeva la standing ovation, è stata Pennetta a fargli notare quello che accadeva in campo: Flavio Cobolli stava piangendo. "Grazie per averci fatto emozionare e per avermi spinto sempre a essere felice in campo, perché se oggi sono il giocatore che sono, è anche grazie a te", ha aggiunto il giovane tennista facendo partire il coro pro-Fognini.

si è messo a piangere vita mia sei un cucciolo pic.twitter.com/TdWty60Cpd — chia (@berrelovers) July 18, 2025

Una bellissima scena, che va a sommarsi con quanto accaduto nel match di Wimbledon contro Alcaraz. "Non credevo di essere così tanto amato", aveva spiegato Fognini dopo l'annuncio del suo ritiro. E ora ha avuto l'enesima conferma.