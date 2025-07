Jannik Sinner, Federica Pellegrini rincara la dose: "Sono due giorni che..."

Federica Pellegrini ne ha abbastanza dei commenti degli haters riguardo ai suoi dissapori con Jannik Sinner. La Divina era finita al centro della bufera dopo aver espresso perplessità verso la vicenda doping che aveva visto coinvolto il numero uno al mondo. L'altoatesino ha patteggiato tre mesi di sospensione con la Wada. Ma, al suo ritorno, si è ripreso subito lo scettro. Prima con ottime prestazioni sulla terra rossa - con quella finale del Roland Garros sprecata con Carlos Alcaraz -, poi con il trionfo di Wimbledon, che lo ha reso il primo italiano nella storia ad alzare il trofeo sotto gli occhi di Sua Maestà.

Sinner vince - anzi: stravince -, i suoi fan più accaniti non danno tregua alla Pellegrini. La nuotatrice ha condiviso sui social un video in cui prende in giro chi l'ha attaccata per via delle sue passate dichiarazioni su Sinner e il caso Clostebol. "Sono Federica e sono due giorni che non rispondo ad un hater", ha scritto nella didascalia. "Mi sento già una donna nuova", ha poi aggiunto.

Questo però non è bastato a placare l'astio dei suoi detrattori, che hanno avuto il pretesto per riattaccarla su Sinner: "Ti saluta Jannik", "ediamo se sei abbastanza umile da chiedere scusa", "Il fegato è integro?". "o sono molto umile e soprattutto coerente. Voi state male… moooolto", aveva risposto Federica Pellegrini.