Sondaggio Piepoli, il centrodestra vola e il campo largo sprofonda nel caos: ecco le cifre

Il centrodestra continua a dominare nei sondaggi: lo conferma l'ultima rilevazione dell'Istituto Piepoli. Se si andasse a votare domani, infatti, la coalizione guidata dalla premier nonché leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, avrebbe oltre il 49% dei voti, includendo anche il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Dall'altra parte, il campo largo raccoglierebbe circa il 47% delle preferenze ma solo con Italia Viva e Azione, i partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda, con quest'ultimo che non sarebbe affatto gradito al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Senza di loro, però, il fronte guidato dalla segretaria del Pd Elly Schlein e da Conte non andrebbe oltre il 42%.

Passando ai singoli partiti, FdI si conferma prima forza politica del Paese con il 28,5% dei consensi. A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani con l’8,5%, la Lega di Matteo Salvini al 6% e Futuro Nazionale di Vannacci al 4,5%. Rimanendo nella coalizione di destra, c'è poi Noi Moderati di Maurizio Lupi che si attesta all’1,5%. Passando all'opposizione, invece, il Partito Democratico è al 21%, mentre i pentastellati al 12,5%. A seguire ci sono Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni con il 7%; Italia Viva al 3% e Azione al 2,5%. Chiude Più Europa di Riccardo Magi all’1,5%.