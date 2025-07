Lewis Hamilton, testacoda e disastro a Spa: "Prima volta nella mia carriera"

Sprofondo Lewis Hamilton a Spa, dove uno scatenato Oscar Piastri su McLaren ha conquistato la pole position Sprint in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1 in programma questo fine settimana, battendo Max Verstappen su Red Bull di quasi mezzo secondo, mentre il compagno di squadra in McLaren Lando Norris è riuscito a conquistare solo il terzo posto.

Non è andato oltre il quarto posto Charles Leclerc sulla Ferrari, mentre il compagno di scuderia ha commesso un grave errore nel Q1 e domani partirà soltanto dalla 18esima posizione nella gara sprint. Una Ferrari apparsa comunque ancora lontana dagli standard degli altri top team, in particolare la McLaren è apparsa inarrivabile per tutti mentre la Red Bull, al primo weekend di gara dopo il licenziamento di Christian Horner dal ruolo di team principal e la promozione di Laurent Mekies, è sembrata anche lei molto veloce. Non certo una buona notizia per Maranello. C'è da dire che Piastri ha rischiato una clamorosa eliminazione dopo un'uscita di pista nella seconda parte della sessione, ma si è ripreso conquistando la pole con 0"477 di vantaggio su Verstappen che con la sua Red Bull ha diviso le due McLaren dominanti relegando Norris al terzo posto a +0"618 secondi dal leader.

"La macchina è stata fantastica per tutto il giorno", ha detto Piastri venerdì. "Questa è una pista che adoro, è la mia preferita dell'anno e forse questo mi ha permesso di guadagnare un paio di decimi (di secondo) in più". L'emozionante vittoria di Norris sotto la pioggia al Gran Premio di Gran Bretagna ha ridotto il vantaggio di Piastri in campionato a otto punti, mentre Piastri si è infuriato per quella che ha ritenuto una ingiusta penalità ricevuta a Silverstone. Venerdì è stato il primo test per il pilota australiano, che ha voluto sfruttare la "frustrazione" che provava per vincere più gare. E proprio come a Silverstone, la pioggia potrebbe giocare un ruolo importante questo fine settimana. Potrebbe influenzare sia la sprint di sabato che il Gran Premio di domenica.Leclerc si è dovuto accontentare di un quarto posto con la Ferrari, anche se i distacchi di quasi 1 secondo accusati sia nelle libere che nella qualifica sprint non fanno ben sperare.

Giornata da dimenticare, invece, per Hamilton che è andato in testacoda all'ultima chicane nel Q1 e domani partirà praticamente dal fondo dello schieramento. "Mi sono girato, con un bloccaggio posteriore. Credo sia la prima volta nella mia carriera. Non è andata alla grande, ma non ho molto altro da dire", ha commentato a caldo. "C'è un altro giorno per lavorare, anche se adesso è estremamente frustrante. Non è grandioso trovarmi in questa situazione, speriamo di fare meglio domani", ha aggiunto il sette volte campione del mondo. Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno il team principal Fred Vasseur. "Dobbiamo concentrarci su noi stessi e capire bene la vettura. Siamo sulla buona strada. Il problema di Hamilton - ha aggiunti - è stato il primo giro, che poteva essere molto buono. La vera qualifica è domani, sarebbe meglio per noi avere entrambe le macchine davanti. Il weekend è ancora lungo", ha dichiarato.

Se la Ferrari piange, non sorride certo la Mercedes che ha visto sia George Russell che Kimi Antonelli naufragare sotto la pioggia di Spa. L'inglese Russell partirà dalla 13esima casella nella sprint di domani, mentre Antonelli partirà addirittura ultimo dopo che è finito in testacoda ad alta velocità sulla ghiaia a Stavelot nel suo giro lanciato di apertura. Il danno e la necessità di continuare a utilizzare i suoi pneumatici Pirelli medi appiattiti hanno fatto sì che il pilota della Mercedes arrivasse lontano dal passaggio alla fase successiva delle qualifiche.