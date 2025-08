Jannik Sinner incontra Carlos Alcaraz? Botta e risposta: le loro parole

A un mese dalla finale di Wimbledon, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono ritrovati sui campi d’allenamento del Masters 1000 di Cincinnati, dove saranno impegnati e potrebbero affrontarsi in campo solo in una eventuale finale. Nonostante la rivalità sportiva, tra i due c’è un rapporto di grande stima e amicizia, che è emerso chiaramente anche nel loro primo incontro dopo il torneo londinese. Un breve video diffuso sui social del torneo li mostra mentre si salutano con un sorriso e si scambiano qualche battuta in un clima leggero e spontaneo.

Il primo a parlare è stato Alcaraz, che con tono scherzoso ha chiesto a Sinner: “Che hai fatto dopo Wimbledon?”. Jannik ha risposto con la solita semplicità: “Niente di speciale”, e ha girato la stessa domanda allo spagnolo. Anche Carlos ha risposto ridendo: “Niente di speciale”, ma poi ha aggiunto qualcosa in più, raccontando di aver passato due settimane a casa, a Murcia, lontano dai campi da tennis. Ha detto che era da un anno che non rivedeva i suoi amici e che ne ha approfittato per rilassarsi con loro, facendo semplicemente quello che aveva voglia di fare.