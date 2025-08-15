Sinner, Mannarino spiazza tutti: "Anche quando sbaglia"

Adrian Mannarino ha lottato con determinazione, ma alla fine anche il tennista francese ha dovuto inchinarsi alla classe di Jannik Sinner, che si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati dove affronterà Felix Auger-Aliassime. In conferenza stampa, Mannarino ha raccontato il suo punto di vista sulla partita e sul momento di forma del numero 1 del mondo.
“Anche se è passato molto tempo dall’ultima volta che ci ho giocato, lo avevo osservato al Roland Garros e durante gli allenamenti a bordo campo — le sue parole — È entrato in un’altra dimensione: colpisce la palla in modo impressionante e mette sempre pressione. Anche quando sbaglia, non senti mai di poterlo mettere in difficoltà. Forse non gli ho fatto abbastanza male, ma è rimasto rilassato e ha sempre risposto nei momenti chiave”.
Anna Kalinskaya indignata: "Versi strani", si ferma tuttoDurante la partita degli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati, Anna Kalinskaya, numero 34 del mondo, ha affron...
Il francese ha aggiunto di aver cercato di opporre resistenza: “Sentivo di giocare bene, ma era lui a mettermi sotto pressione — le sue parole — Nei punti chiave, dopo lunghi scambi, il cuore batteva forte e le scelte non sempre erano corrette. Arrivare al tie-break è stato positivo, ma lui ha risposto alla grande, con ace intoccabili sul 5-4”. Poi ha commentato l’interruzione per pioggia: “Non è mai divertente, ma mi ha aiutato a capire cosa non stavo facendo bene — ha aggiunto — Ho potuto riscaldarmi meglio e affrontare il rientro al massimo. Anche se sul 6-4, 1-2 poteva sembrare equilibrato, era lui a dominare. Sono comunque riuscito a spingerlo un po’ di più nel secondo set, e questo è soddisfacente”.
Infine, Mannarino ha sottolineato l’importanza del torneo per la sua stagione: “Partendo dalle qualificazioni e senza grandi risultati recenti, raggiungere gli ottavi è una grande soddisfazione. Mentalmente è estenuante, ma sto raccogliendo punti e sento di essere tornato competitivo in campo.” Tra fatica e concentrazione, Mannarino esce dal torneo con la consapevolezza di aver tenuto testa a uno dei migliori giocatori al mondo e di essere sulla strada giusta per ritrovare la forma.