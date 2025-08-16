Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Sinner, Emma Navarro lo "scarica": cambia tutto a due giorni dagli Us Open

sabato 16 agosto 2025
Sinner, Emma Navarro lo "scarica": cambia tutto a due giorni dagli Us Open

1' di lettura

Sfuma per Jannik Sinner la possibilità di giocare il doppio misto con Emma Navarro agli US Open, al via lunedì 18 agosto: la tennista americana ha deciso di ritirarsi dall'evento per motivi di programmazione. La sua intenzione, infatti, è giocare in singolare a Monterrey, dove la prossima settimana inizierà il torneo WTA 500 locale. Il numero uno del mondo, ora impegnato nella semifinale di Cincinnati contro Atmane, dovrà poi decidere cosa fare: se cercare un'altra partner o ritirarsi per prepararsi al meglio al singolare degli US Open. 

La decisione della Navarro, numero 11 al mondo, è stata riportata in una nota sul sito dell'ATP Tour. Allo stesso tempo, sono stati annunciati anche altri cambiamenti delle ultime ore nel torneo di doppio misto dello Slam americano: "Emma Navarro, Paula Badosa e Tommy Paul si sono ritirati dall’evento, lasciando Jannik Sinner, Draper e Pegula senza compagni di squadra", si legge nella comunicazione ufficiale. 

Jannik Sinner, il botta e risposta serrato: "Ferrara? Ne avevo bisogno"

Jannik Sinner ha affrontato le domande sul ritorno nel suo staff del preparatore atletico Umberto Ferrara, precedentemen...

Se gli altri forfait si sono risolti con Draper e Pegula che hanno deciso di giocare insieme, nel caso del numero uno al mondo, invece, tutto è ancora da definire. Il 23enne dovrà capire cos'è meglio per lui in questo momento: "Sinner potrà cercare un’altra partner fino alle 14:00 di domenica e potrà mantenere l’ingresso diretto a seconda della sua classifica combinata in singolare con la nuova compagna di squadra. Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti sono entrati nel tabellone con ingresso diretto proprio a seguito dei ritiri".

Anna Kalinskaya durissima: "Sono andata a letto dopo le 4!"

Anna Kalinskaya, attualmente 34ª nel ranking WTA, punta a risalire verso la Top 10, dopo aver raggiunto il suo migl...

Numero uno Jannik Sinner, compie 24 anni: cosa si è regalato per il compleanno

Tennista francese Sinner, Atmane scatenato: "Ha due braccia e due gambe"

Rompe il silenzio su Ferrara Jannik Sinner, il botta e risposta serrato: "Ferrara? Ne avevo bisogno"

tagjannik sinneremma navarro

Numero uno Jannik Sinner, compie 24 anni: cosa si è regalato per il compleanno

Tennista francese Sinner, Atmane scatenato: "Ha due braccia e due gambe"

Rompe il silenzio su Ferrara Jannik Sinner, il botta e risposta serrato: "Ferrara? Ne avevo bisogno"

ti potrebbero interessare

1400x933

Jannik Sinner, compie 24 anni: cosa si è regalato per il compleanno

1912x971

Sinner, Atmane scatenato: "Ha due braccia e due gambe"

1200x675

Jannik Sinner, il botta e risposta serrato: "Ferrara? Ne avevo bisogno"

3072x1844

Sinner, Mannarino spiazza tutti: "Anche quando sbaglia"

lorenzo pastuglia