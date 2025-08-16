Sinner, Emma Navarro lo "scarica": cambia tutto a due giorni dagli Us Open

La decisione della Navarro, numero 11 al mondo, è stata riportata in una nota sul sito dell'ATP Tour. Allo stesso tempo, sono stati annunciati anche altri cambiamenti delle ultime ore nel torneo di doppio misto dello Slam americano: "Emma Navarro, Paula Badosa e Tommy Paul si sono ritirati dall’evento, lasciando Jannik Sinner, Draper e Pegula senza compagni di squadra", si legge nella comunicazione ufficiale.

Se gli altri forfait si sono risolti con Draper e Pegula che hanno deciso di giocare insieme, nel caso del numero uno al mondo, invece, tutto è ancora da definire. Il 23enne dovrà capire cos'è meglio per lui in questo momento: "Sinner potrà cercare un’altra partner fino alle 14:00 di domenica e potrà mantenere l’ingresso diretto a seconda della sua classifica combinata in singolare con la nuova compagna di squadra. Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti sono entrati nel tabellone con ingresso diretto proprio a seguito dei ritiri".