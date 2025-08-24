Sinner, la sciabolata di Djokovic: "Empatizzo già per lui"

Ironico, ma pure un po' velenoso. Nole Djokovic sta per tornare in campo agli Us Open, chiamato ad aprire l'ultimo Slam della stagione (che in carriera ha già vinto 4 volte, l'ultima nel 2023) e dovrà vedersela oggi al primo turno contro l'insidioso giovane americano Learner Tien. E ai giornalisti, nella tradizionale conferenza stampa della vigilia, regala qualche parola su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due grandi favoriti per la vittoria di questa edizione di Flushing Meadows.

D'altronde l'italiano e lo spagnolo sono i dominatori della stagione, rispettivamente numero 1 e 2 al mondo. Il primo, nonostante la squalifica di 3 mesi per la vicenda doping, ha vinto gli slam degli Australian Open e di Wimbledon (oltre ad arrivare in finale agli Internazionali di Roma e a Cincinnati) mentre il secondo ha trionfato dopo un'epica finale contro l'altoatesino al Roland Garros e, vincendo a New York, potrebbe superarlo in vetta alla classifica mondiale.

Una rivalità "fantastica per il tennis", riconosce il mitico tennista serbo, che con Roger Federer, Rafa Nadal e Andy Murray ha segnato la storia di questo sporto negli ultimi 20 anni. Una rivalità che, sottolinea il Joker, è destinata a durare a lungo considerate il talento e l'età dei due fenomeni, 24 e 22 anni.

"I dualismi sono sempre entusiasmanti per i tifosi. Spero che qualcuno riesca a entrare nella rivalità. Rune era lì con loro, ma sta vivendo un periodo di alti e bassi. Oppure Fonseca potrebbe essere il terzo incomodo. Sono in tanti a voler prendere il posto che fu mio tra Federer e Nadal. Riesco già a empatizzare con chi sarà il terzo incomodo, perché so cosa vuol dire", risolve la questione con un sorriso. C'è da giurare però che almeno per oggi, il terzo incomodo vuole farlo ancora lui.