Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna

Marcus Thuram si è preso San Siro nella prima stagionale dell’Inter contro il Torino, valida anche come prima panchina in nerazzurro in Serie A per Cristian Chivu. Con una doppietta, l’attaccante francese ha trascinato i nerazzurri nel 5-0 che ha mandato in visibilio il pubblico presente. Una prestazione da protagonista assoluto, che ha confermato come il figlio d’arte sia già in formato campionato.

Il momento più emblematico è arrivato con il suo secondo gol: un colpo di testa, fondamentale non certo tra le sue specialità. Thuram si è portato l’indice alla tempia, rivolgendosi verso la tribuna, sguardo acceso e sorriso largo. Lì erano seduti papà Lilian e il fratello Khephren, dalla scorsa stagione alla Juve, arrivati a Milano per sostenerlo. Un gesto che sembrava gridare: “Avete visto?”, quasi incredulo lui stesso per aver segnato in un modo che non gli appartiene. L’esultanza ha acceso ancora di più il pubblico di San Siro, trasformando il momento in una piccola scena di famiglia sotto gli occhi di oltre 70mila spettatori.

Il Torino, dal canto suo, ha offerto una serata da dimenticare: difesa disastrosa, errori in serie e incapacità di opporsi al ritmo nerazzurro. La squadra di Marco Baroni ha finito per spalancare la strada all’umiliazione, subendo gol a ripetizione. Per Thuram la doppietta ha anche un valore simbolico.

Dopo un’estate turbolenta, segnata dalle tensioni nello spogliatoio e dal “dissing” con Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, il francese era atteso alla prova di maturità. Ha risposto sul campo, con gol e carattere, fino alla standing ovation che lo ha accompagnato all’uscita. Una notte speciale, suggellata da un’esultanza che resta l’immagine della partita: Marcus che guarda Lilian e Kheprhen e sembra dire con orgoglio e sorpresa, “Avete visto?”.