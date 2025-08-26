Medvedev "ha bisogno d'aiuto". Becker, cosa c'è dietro il raptus agli Us Open

Libero logo
martedì 26 agosto 2025
2' di lettura

Il debutto di Daniil Medvedev allo US Open è stato segnato più dalle polemiche che dal tennis giocato. Nel match di primo turno contro il francese Benjamin Bonzi, il russo ha dato vita a una serie di comportamenti che hanno fatto discutere: proteste plateali dopo una decisione corretta dell’arbitro, gesti provocatori verso il pubblico e atteggiamenti ritenuti poco eleganti.

Una condotta che, secondo molti, ha sfiorato i limiti della squalifica e che ha reso ancora più rumorosa la sua eliminazione, arrivata al quinto set con il punteggio di 6-4 a favore di Bonzi. Un esito accolto da qualcuno come “karma”, vista la piega presa dall’incontro.

A sottolineare il momento complicato di Medvedev è intervenuto anche Boris Becker, che non ha usato mezzi termini nel suo commento social: "Noi lo chiamiamo ‘crollo pubblico’. Penso che abbia bisogno di aiuto professionale?!?". L’ex campione tedesco ha evidenziato come il russo stia vivendo una fase di forte instabilità emotiva, ben oltre la semplice crisi di risultati. Le parole del tedesco hanno trovato sponda in Brad Gilbert, che ha ricordato come episodi simili si fossero già verificati recentemente: “Ha fatto la stessa cosa dopo la sconfitta a Washington DC, anche lì è andato completamente in tilt. Sfortunatamente il cervello sta avendo la meglio su di lui dopo aver perso queste partite serrate negli ultimi mesi. Sono d'accordo: ha sicuramente bisogno di aiuto”. 

Us Open, furia-Medvedev contro l'arbitro: "Perché tremi?"

Agli US Open è andata in scena una delle partite più incredibili degli ultimi anni. Daniil Medvedev e Benj...

Tra risultati deludenti e difficoltà a gestire la pressione, insomma, Medvedev sembra aver perso quella solidità mentale che lo aveva portato a trionfare a Flushing Meadows nel 2021. Ora il dibattito si concentra non solo sul suo tennis, ma anche sulla necessità di un supporto per ritrovare equilibrio e competitività.

tagdaniil medvedevus openmedvedev bonziboris becker

