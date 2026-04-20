Boris Becker, la teoria sugli infortuni di Carlos Alcaraz

La Spagna è in ansia per Carlos Alcaraz. Il numero due al mondo si è infortunato a Barcellona. E ha dovuto dare forfait per MAdrid e, forse, per il Roland Garros di Parigi. Un fattore che aiuterà sicuramente Jannik Sinner, che ha appena riconquistato la prima posizione del ranking e sembra lanciato verso il suo primo trofeo nella capitale francese. Ma perché lo spagnolo è più soggetto a stop rispetto all'altoatesino? Boris Becker sembra avere le idee chiare.
"Alcaraz si infortuna più spesso di Sinner, ma questo è dovuto al suo stile - ha spiegato l'ex campione tedesco -. Gioca un tennis completamente diverso. Chiamo Sinner il ‘Djokovic 2.0': hanno uno stile simile, giocano da fondo campo e con una grande costanza. Inoltre, spesso Sinner vince le partite velocemente. Alcaraz, d'altro canto, perde spesso un set e passa tre ore in campo: questo mette a dura prova il suo fisico. Sinner, invece, conserva naturalmente le energie, il che gli dà un grande vantaggio a lungo termine".
Carlos Alcaraz, ansia in Spagna: "Infortunio più grave del previsto"La Spagna è in ansia per Carlos Alcaraz. Secondo i media iberici l'infortunio in cui è incappato il nu...
"Ho avuto anch'io quella lesione - il commento di Feliciano Lopez -. È una lesione che – da quello che ho sentito, non ho parlato né con lui né con il medico – ma da quello che ho potuto ascoltare è una lesione molto tipica del mondo del tennis. Io credo che abbia il tendine del polso un po' infiammato, immagino. Spero che non sia rotto. Adesso gli tocca recuperare, perché non è una lesione muscolare da sovraccarico per essere arrivato stanco da Monte Carlo e che ti può succedere una cosa del genere. Non è così: al polso ci sono tanti ossicini e tendini. Io sono stato fermo due mesi, più o meno".