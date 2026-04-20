Boris Becker, la teoria sugli infortuni di Carlos Alcaraz

La Spagna è in ansia per Carlos Alcaraz. Il numero due al mondo si è infortunato a Barcellona. E ha dovuto dare forfait per MAdrid e, forse, per il Roland Garros di Parigi. Un fattore che aiuterà sicuramente Jannik Sinner, che ha appena riconquistato la prima posizione del ranking e sembra lanciato verso il suo primo trofeo nella capitale francese. Ma perché lo spagnolo è più soggetto a stop rispetto all'altoatesino? Boris Becker sembra avere le idee chiare.

"Alcaraz si infortuna più spesso di Sinner, ma questo è dovuto al suo stile - ha spiegato l'ex campione tedesco -. Gioca un tennis completamente diverso. Chiamo Sinner il ‘Djokovic 2.0': hanno uno stile simile, giocano da fondo campo e con una grande costanza. Inoltre, spesso Sinner vince le partite velocemente. Alcaraz, d'altro canto, perde spesso un set e passa tre ore in campo: questo mette a dura prova il suo fisico. Sinner, invece, conserva naturalmente le energie, il che gli dà un grande vantaggio a lungo termine".