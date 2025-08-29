Jamie Vardy alla Cremonese: un colpaccio "da Premier"

Il calciomercato è bello perché ogni tanto regala dei trasferimenti apparentemente impossibili anche solo da immaginare. Un esempio lo offre la Cremonese (oggi in campo alle 18.30 contro il Sassuolo), che nelle prossime ore chiuderà per l’arrivo in Italia di Jamie Vardy, leggenda del Leicester. Il 38enne di Sheffield ha lasciato le Foxes al termine della passata stagione, dopo 13 gloriosi anni da centravanti del club inglese. Indimenticabile la vittoria della Premier League nel 2016, con Claudio Ranieri in panchina, annata in cui Vardy segnò la bellezza di 24 gol. Certo, l’attaccante britannico non è più un ragazzino, ma sa ancora buttarla dentro, come dimostrato dalle 9 marcature nell’ultima Premier.

E per un centravanti che approda in Serie A, c’è un centravanti pronto a salutare l’Italia: Mehdi Taremi (33 anni). La punta iraniana non rientra nei piani dell’Inter e il club del presidente Beppe Marotta ha l’accordo con l’Olympiacos. Resta da convincere il giocatore, che nelle scorse ore ha chiacchierato con gli olandesi del Psv (la risposta di Taremi è attesa oggi).

Il prossimo attaccante del Napoli sarà invece Rasmus Hojlund: il 22enne danese ha già aperto alla destinazione azzurra, la sensazione è che la fumata bianca sia imminente (l’affare con il Manchester United è in prestito con obbligo di riscatto).

Si muove anche il mercato dei difensori, con il centrale svedese Victor Lindelof (31), svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United, sempre più vicino alla Fiorentina (Viola a un passo anche dal 25enne centrocampista del Venezia Hans Nicolussi Caviglia). Il terzino sinistro Anass Salah-Eddine (23), invece, può lasciare la Roma per trasferirsi al Torino (ma attenzione alla concorrenza di Psv e Werder Brema), con i giallorossi sempre più intenzionati ad accelerare per Kostas Tsimikas (29), laterale del Liverpool (il greco può arrivare in prestito, oggi è prevista la chiusura). Il Pisa, infine, si avvicina all’ex Napoli Raul Albiol (39), oggi svincolato (è senza squadra dopo aver concluso l’esperienza al Villarreal).