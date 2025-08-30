Libero logo
sabato 30 agosto 2025
Napoli-Cagliari finisce 1 a 0. E la Roma conquista la seconda vittoria del campionato

NAPOLI-CAGLIARI:

Tra Napoli e Cagliari finisce 1-0 allo Stadio Maradona nella partita della seconda giornata di Serie A. Dopo una partita combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti, a spuntarla è la squadra di Antonio Conte: il gol all’ultimo respiro di Anguissa al 95esimo regala la gioia ai tifosi partenopei nel primo match in casa da campioni d’Italia in carica. I partenopei mantengono quindi il punteggio pieno (6 punti insieme a Cremonese e Roma e in attesa di Inter e Juventus), mentre i sardi restano a un punto in classifica. 

PISA-ROMA:

La Roma vince contro il Pisa per uno a zero e conquista la seconda vittoria in due partite di campionato.

