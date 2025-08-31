Libero logo
F1, Piastri vince il Gp di Olanda: è disastro Ferrari

domenica 31 agosto 2025
1' di lettura

Oscar Piastri vince con la McLaren il Gp di Olanda e allunga seriamente sul mondiale per il ritiro a sette giri dalla fine del compagno di squadra Lando Norris tradito dal motore mentre era saldamente al secondo posto. Sul secondo gradino del podio ci sale l'idolo locale Max Verstappen con la Red Bull davanti al franco-algerino Isack Hadjar, pilota della Racing Bulls, che realizza il suo miglior risultato in carriera. Nei giri finale, dopo l'intervento della safety car per olio sull'asfalto lasciato dalla vettura di Norris, Piastri resiste ai tentativi di sorpasso del campione del mondo olandese. Gara stregata per le 'rosse. Hamilton va a muro al 32esimo giro mentre Leclerc, autore pochi giri prima di un sorpasso al limite su George Russell, è stato costretto al ritiro per un contatto con Kimi Antonelli al 53mo giro. Il pilota italiano va all’interno sulla curva soprelevata e cerca l’azzardo, prendendo il monegasco che si gira e finisce nelle barriere. Quarto Russell davanti ad Albon e Bearman. A chiudere la top ten Stroll, Alonso, Tsunoda e Ocon.

tagferrarigp olandaoscar piastri

