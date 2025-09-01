Ferrari, clamoroso dopo il botto Leclerc-Antonelli: "Un gesto di classe"

Kimi Antonelli ha scelto la via dell’umiltà dopo il Gran Premio d’Olanda. Il rookie della Mercedes, protagonista dell’incidente che ha provocato il ritiro di Charles Leclerc al 53° giro, si è recato direttamente nel motorhome Ferrari per chiedere scusa. Un gesto non scontato, che ha colpito il Team Principal Frederic Vasseur: “Ho davvero apprezzato Kimi Antonelli, perché è venuto a scusarsi sia con noi sia con Charles. Penso che sia stato un gesto di classe, altri non lo avrebbero fatto”, ha dichiarato.

L’episodio si è consumato in Curva 3, quando Antonelli ha tentato un sorpasso troppo aggressivo sulla Ferrari numero 16. La manovra ha mandato Leclerc in testacoda contro le barriere, decretando il ritiro e complicando ulteriormente una domenica già nera per Maranello, segnata anche dall’incidente di Hamilton. Il giovane bolognese non ha cercato alibi: “La prossima volta ci penserò due volte… è stata un’azione esagerata”, ha ammesso davanti alle telecamere.