Carlos Alcaraz e l'inglese? "Venivo tutto sudato": sconcertante

Carlos Alcaraz ha trovato un metodo personale per imparare l’inglese più velocemente: un po’ di studio tradizionale, un po’ di “allenamento” davanti alla tv. Film e serie lo hanno aiutato a superare quel senso di disagio che provava fino a un anno fa, quando rispondere alle domande dei giornalisti nei tornei internazionali era una vera impresa. Dopo il successo su Arthur Rinderknech agli Us Open, il campione spagnolo lo ha raccontato con la sua consueta sincerità. “Qualche anno fa venivo qui tutto sudato…”, ha spiegato, chiarendo che non parlava dello sforzo fisico, bensì dell’imbarazzo di non riuscire a esprimersi. “Dentro di me dicevo: vediamo se riesco a capire la domanda e, soprattutto, vediamo cosa sono capace di dire rispondendo”.

Oggi le cose sono cambiate. “Adesso mi sento più a mio agio”, ha ammesso, sottolineando come la visione di film e serie in lingua originale gli abbia dato sicurezza. Non importa che siano classici del cinema o titoli recenti: ciò che conta è avere l’occasione di ascoltare e assimilare la lingua parlata.