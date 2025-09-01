Soldi, Carlos Alcaraz polverizza Jannik Sinner: cosa si è scoperto

Il tennista più ricco di tutti? Non Jannik Sinner, numero uno del ranking Atp, ma lo spagnolo Carlos Alcaraz. Lo rivela Forbes, rivista di economia statunitense, secondo cui il numero due sarebbe al primo posto della classifica dei tennisti più ricchi con 48,3 milioni di dollari – equivalenti a poco più di 41 milioni di euro – divisi tra prize money e sponsorizzazioni.

Il calcolo si riferisce agli ultimi 12 mesi, durante i quali Alcaraz ha visto un aumento di 6 milioni di dollari rispetto all’anno scorso. Sinner, però, non risulta essere troppo distante: a un anno dalla vittoria agli US Open in finale contro Taylor Fritz ha visto crescere i suoi introiti, passando da 26,6 milioni a 47,3 (40,3 milioni di euro). Sia per Alcaraz che per Sinner, comunque, la maggior parte dei guadagni arriva dalle sponsorizzazioni e da attività extra sportive. Per quanto riguarda lo spagnolo, per esempio, peserebbe molto la docu-serie su Netflix, disponibile già da mesi, "Carlos Alcaraz, a modo mio", che narra del suo 2024. Sinner, invece, in Italia è il volto di spot televisivi di diversi marchi.